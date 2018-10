Indonesia Ajak Dunia Manfaatkan Keterbukaan Ekonomi

Nusa Dua: Indonesia terus mengajak negara-negara di dunia memanfaatkan keterbukaan ekonomi. Pasalnya, manfaat yang akan didapatkan lebih banyak jika dibandingkan dengan saling bersaing dalam ketegangan perang dagang.



"Kami negosiasi dengan mereka dan menyampaikan, cara lain adalah membuka diri dan menyatakan benefit-nya akan lebih," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita di Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Jumat 12 Oktober 2018.

Dalam setiap kesempatan, lanjutnya, Indonesia terus mengajak negara-negara untuk saling bekerja sama di bidang perekonomian. Sebab, jika dunia mau saling bekerja sama, maka akan mendapat manfaat yang besar bagi rakyat.



"Dengan perdagangan bebas seperti ini, banyak sekali benefit-nya. Perdagangan itu bukan the winner takes all, tapi win-win. Kita harus take and give. Kita tunjukkan, hasil akhirnya dikasih tahu seperti apa," jelas dia.



Baca juga: IMF dan Bank Dunia Terpesona Pidato `Game of Thrones` Jokowi



Sebelumnya, Presiden Jokowi mengibaratkan dunia saat ini seperti film Game of Thrones yakni penuh peperangan dan terus memanas. Pernyataan itu dilontarkan Jokowi saat memberikan kata sambutan dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018.



"Akhir-akhir ini hubungan antarnegara maju semakin lama semakin terlihat seperti Game of Thrones," kata Jokowi, di Nusa Dua, Bali, Jumat, 12 Oktober 2018.



Jokowi mengatakan perang dagang yang terjadi tak ubahnya seperti great houses dan great families yang ada di film Game of Thrones yang satu sama lain saling bertarung hebat untuk mengambil alih kendali di The Iron Throne. Sedangkan Mother of Dragons digambarkan sebagai siklus kehidupan.









(HUS)