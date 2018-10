Harga Minyak Mulai Pulih

Houston: Harga minyak hampir sepenuhnya pulih dari penurunan tajam pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB) sehingga memangkas kerugian. Kondisi itu lantaran investor merespons langkah stimulus ekonomi Tiongkok yang mampu mengangkat permintaan minyak mentah di negara itu.



Mengutip Antara, Selasa, 9 Oktober 2018, pedagang-pedagang mengirim patokan global minyak mentah Brent jatuh di bawah USD83 per barel pada awal sesi setelah bank sentral Tiongkok memangkas persyaratan cadangan pemberi pinjaman, sinyal Beijing sedang bekerja untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

"Reaksi oleh Tiongkok terhadap perlambatan adalah obat penawar pasar untuk mulai diperhitungkan kembali," kata John Kilduff, mitra di Again Capital Management di New York.



Minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember mencapai terendah sesi di USD82,66 tetapi menetap hanya USD0,25 lebih rendah pada USD83,91 per barel di London ICE Futures Exchange. Brent mencapai tertinggi empat tahun USD86,74 minggu lalu.







Minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November jatuh ke terendah sesi di USD73,07 per barel, tetapi naik kembali menjadi menetap di USD74,29, hanya turun USD0,05 di New York Mercantile Exchange.



Para pedagang mengatakan harga minyak juga mendapat dorongan dari laporan baru yang menunjukkan penurunan kecil dalam persediaan minyak di pusat penyimpanan utama AS di Cushing, Oklahoma, pekan lalu.



Tingkat penyimpanan di Cushing sekitar 28,5 juta barel pada Jumat 5 Oktober, perusahaan intelijen pasar Genscape melaporkan, menurut para pedagang yang melihat laporan tersebut. Mereka mengatakan angka itu turun 15.000 barel dari yang dilaporkan Genscape pada awal pekan lalu.









(ABD)