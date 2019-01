Trump: Perundingan Dagang dengan Tiongkok akan Berjalan Baik

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Minggu, 6 Januari 2019 bahwa perundingan perdagangan dengan Tiongkok akan berjalan sangat baik. Pelemahan dalam ekonomi Tiongkok memberi Beijing alasan untuk bekerja menuju kesepakatan.



Mengutip Antara, Senin, 7 Januari 2019, para pejabat AS akan bertemu dengan rekan-rekan mereka di Beijing minggu ini untuk pembicaraan tatap muka pertama sejak Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Desember menyetujui gencatan senjata 90 hari dalam perang dagang yang telah mengguncang pasar internasional.

Trump memberlakukan tarif impor pada ratusan miliar dolar AS barang-barang Tiongkok untuk menekan Beijing mengubah praktik-praktiknya pada berbagai masalah mulai dari subsidi industri hingga peretasan.



Tiongkok membalas dengan tarifnya sendiri. Trump mengatakan tarif AS telah merugikan Tiongkok. "Saya pikir Tiongkok ingin menyelesaikannya. Ekonomi mereka tidak baik," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih sebelum naik helikopter kepresidenam Marine One.



"Saya pikir itu memberi mereka insentif besar untuk bernegosiasi."



Beijing pada Jumat, 4 Januari 2019, memangkas persyaratan cadangan bank-bank di tengah melambatnya pertumbuhan di dalam negeri dan tekanan dari tarif AS.



Ditanya apa yang dia harapkan dari pembicaraan minggu ini di Beijing, Trump menyuarakan nada positif. "Pembicaraan Tiongkok akan berjalan sangat baik," katanya.



"Saya benar-benar yakin mereka ingin membuat kesepakatan."









(AHL)