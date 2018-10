Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Lebih Tinggi dari Dunia

Nusa Dua: Pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi ini terjadi di tengah tantangan ekonomi global.



Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menuturkan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di kawasan ASEAN cukup berhasil dengan capaian beberapa indikator ekonomi.

"Perkembangan ekonomi ASEAN masih di atas rata-rata pertumbuhan dunia," kata Jokowi usai memimpin acara Asian Leaders Gathering (ALg) di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis, 11 Oktober 2018.



Ia menyebutkan salah satu indikator yang dimaksud adalah menurunnya angka kemiskinan di kawasan ASEAN selama 15 tahun terakhir. "Capaian SDGs di ASEAN juga cukup maju. Angka kemiskinan di ASEAN telah turun sekitar 6,8 persen dalam 15 tahun," sebut dia.



Selain itu berkurangnya disparitas pembangunan di daerah masing-masing negara. Negara anggota ASEAN pun, katanya, sepakat untuk memastikan tidak ada daerah yang pembangunannya tertinggal.



"Pimpinan ASEAN sepakat untuk sependapat pentingnya mengurangi disparitas dan jurang pembangunan di masing-masing negara anggota dan antara negara-negara ASEAN. Langkah ini penting untuk memastikan no one left behind," tutur dia.









