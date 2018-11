USD Kembali Pamer Kekuatan

New York: Dolar Amerika Serikat (USD) kembali menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), di tengah pertumbuhan pekerjaan Amerika Serikat (AS) yang tinggi pada Oktober.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 3 November 2018, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1392 dari USD1,1409 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2964 dari USD1,3017 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7192 dibandingkan dengan USD0,7206.

Sedangkan USD membeli 113,27 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 112,70 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 1,0043 franc Swiss dibandingkan dengan 1,0018 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3112 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3087 dolar Kanada.



Total lapangan kerja non-pertanian gaji naik 250.000 pada Oktober, dan tingkat pengangguran tetap datar di 3,7 persen, terendah sejak 1969, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS pada Jumat. Penghasilan rata-rata naik 0,2 persen dan naik 3,1 persen selama setahun terakhir.



Data pekerjaan di Jumat secara luas dianggap sebagai indikator kunci kekuatan ekonomi AS. Analis percaya bahwa pembacaan ekonomi akan mendorong Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga acuan lagi pada Desember, menyusul kenaikan suku bunga pada September untuk ketiga kalinya.



Baik pertumbuhan lapangan kerja maupun kenaikan suku bunga acuan the Fed dapat mengarah ke penguatan USD, karena meningkatkan prospek pertumbuhan domestik dan membuat greenback lebih berharga di pasar global.





(ABD)