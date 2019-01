Tumbuh 6,6%, Ekonomi Tiongkok Melambat

Beijing: Biro Statistik Nasional (NBS) Tiongkok mencatat ekonomi Negeri Panda ini tumbuh 6,6 persen secara year on year (yoy) pada 2018.



NBS mencatat angka ini berada di atas target resmi sekitar 6,5 persen. Namun demikian angka ini lebih rendah dari pertumbuhan 2017 yang sebesar 6,8 persen.

Melansir Xinhua, Senin, 21 Januari 2019, pertumbuhan pada kuartal keempat tercatat sebesar 6,4 persen, turun dibandingkan kuartal ketiga yang sebesar 6,5 persen.



Selain itu investasi aset tetap Tiongkok tumbuh 5,9 persen YoY di 2018, 0,5 persen lebih cepat dari yang dicatat dalam tiga triwulan pertama.



NBS mencatat pengeluaran konsumen per kapita di Tiongkok meningkat 6,2 persen tahun ke tahun secara riil mencapai 19.853 yuan (USD2.877) pada 2018. Sementara itu investasi properti Tiongkok tumbuh 9,5 persen (yoy) di 2018, 2,5 persen lebih cepat dari laju di 2017.



Di sisi lain penghasilan sekali pakai per kapita Tiongkok mencapai 28.228 yuan (USD4.165) pada 2018, naik 6,5 persen YoY secara riil.



Secara terpisah, pendapatan sekali pakai perkotaan dan perdesaan per kapita mencapai 39.251 yuan dan 14.617 yuan pada 2018, naik 5,6 persen dan 6,6 persen secara riil setelah masing-masing mengurangkan faktor harga.









(AHL)