Trump: Perjanjian Dagang AS-Kanada-Meksiko Sangat Penting

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memuji pakta perdagangan Amerika Serikat (AS) dengan Kanada dan Meksiko, yang menggantikan kesepakatan NAFTA lama. Kesepakatan baru tersebut dianggap bersejarah yang mengubah Amerika Utara kembali menjadi pembangkit tenaga pabrik dan bahan bakar ekspansi ekonomi AS.



"Mengatur hampir USD1,2 triliun dalam perdagangan, pakta yang dikenal sebagai Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada atau USMCA adalah kesepakatan perdagangan paling penting yang pernah kita buat sejauh ini," kata Trump, dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih, seperti dikutip dari AFP, Selasa, 2 Oktober 2018.

Perjanjian tersebut pertama kali diumumkan pada Minggu malam, tepat sebelum batas waktu tengah malam, mengakhiri lebih dari satu tahun negosiasi tegang yang dipicu oleh keputusan Trump untuk membatalkan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) yang berusia seperempat abad.



Trump secara agresif berencana mengubah kesepakatan perdagangan jangka panjang AS terutama dengan dua tetangganya yang besar yakni Tiongkok dan Uni Eropa. Langkah Trump telah mengguncang para pemimpin dunia dan memicu kekhawatiran gejolak ekonomi global.



Namun, dalam penampilannya saat konferensi pers, Trump mengaku pendekatan menggunakan tarif yang keras untuk memaksa negara-negara menegosiasikan kembali kesepakatan yang tidak adil telah dibuktikan kebenarannya.



"Amerika Serikat dalam transaksi perdagangannya telah kehilangan rata-rata hampir USD800 miliar per tahun. Itu berurusan dengan Tiongkok, berurusan dengan Uni Eropa, dengan semua orang, Jepang, Meksiko, Kanada, dan semua orang. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi," kata Trump.



USMCA dikatakan oleh para analis untuk menjadi serupa dengan NAFTA dalam banyak hal tetapi ada akses yang lebih baik untuk barang pertanian AS, termasuk produk-produk susu yang secara khusus telah dicoba dibatasi oleh Kanada.



Aturan baru dirancang untuk meningkatkan daya saing pekerja otomotif AS, dengan 40 persen dari setiap mobil yang diperlukan telah dibuat oleh orang yang berpenghasilan setidaknya USD16 per jam. AS juga mencari peningkatan konten Amerika untuk mobil bebas bea.









(ABD)