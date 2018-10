Imbal Hasil Obligasi AS Angkat Wall Street

New York: Saham-saham di Bursa Wall Street menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah data ekonomi positif memicu kenaikan imbal hasil obligasi dan mengangkat saham-saham sektor keuangan.



Mengutip Antara, Kamis, 4 Oktober 2018, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 54,45 poin atau 0,20 persen menjadi ditutup di 26.828,39 poin. Indeks S&P 500 naik 2,08 poin atau 0,07 persen menjadi berakhir di 2.925,51 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 25,54 poin atau 0,32 persen, menjadi 8.025,09 poin.

Caterpillar dan Boeing memimpin para pemenang di Dow. Saham kedua perusahaan tersebut masing-masing naik 2,20 persen dan 1,53 persen pada penutupan perdagangan. Saham-saham bank utama AS juga menguat karena imbal hasil obligasi AS mencapai rekor tertinggi, didorong oleh data ekonomi yang lebih baik dari perkiraan.



S&P 500 melayang di sekitar garis datar, karena kerugian di sektor utilitas dan konsumen pokok mengimbangi keuntungan di sektor keuangan. Saham Apple ditutup sekitar 1,2 persen lebih tinggi, berkontribusi pada kenaikan Nasdaq. Di sisi ekonomi, pekerjaan sektor swasta AS naik 230 ribu pekerjaan dari Agustus ke September, menurut laporan ADP.



Angka tersebut jauh di atas ekspektasi pasar sebanyak 185 ribu pekerjaan dan angka direvisi Agustus sebesar 168 ribu pekerjaan. Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP menyediakan gambaran bulanan pekerjaan sektor swasta nonpertanian AS berdasarkan data penggajian transaksional yang sebenarnya.



Sementara itu, indeks non-manufaktur AS dari Institute for Supply Management (ISM) naik menjadi 61,6 pada September dari angka Agustus di 58,5, mengalahkan perkiraan pasar. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi di sektor jasa sementara angka di bawah 50 sinyal kontraksi.









(ABD)