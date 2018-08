Tarif AS untuk Impor Otomotif Berpeluang Tekan Ekonomi Meksiko

Meksiko: Usulan tarif Amerika Serikat (AS) untuk impor otomotif dan suku cadang mobil yang jika diterapkan akan sangat membahayakan ekonomi Meksiko. Ada harapan agar Pemerintah AS kembali melakukan kajian mengenai penerapan tarif tinggi guna stabilitas perdagangan dan perekonomian dunia.



"Ini akan menjadi pukulan telak bagi ekonomi Meksiko dalam hal penciptaan lapangan kerja dan investasi asing langsung," kata Direktur Analisis Ekonomi dan Keuangan Bank Spanyol Banco Base Gabriela Siller, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu, 4 Agustus 2018.

"Diperkirakan tarif 25 persen yang diusulkan akan menetapkan kembali ekspor kendaraan ringan Meksiko sebesar 11,75 persen per tahun," tambah Siller, dalam sebuah konferensi pers tentang prospek ekonomi Meksiko.



Menurutnya setiap kenaikan persentase poin dalam harga ekspor akan mewakili penurunan 0,47 persen dalam jumlah kendaraan ringan yang dikirim ke luar negeri. Secara keseluruhan, ekspor komponen otomotif dan mobil Meksiko diperkirakan anjlok hingga 13,25 persen setahun jika tarif diberlakukan.







"Sektor mobil menyumbang seperempat dari total ekspor Meksiko. Dalam perang dagang maka tidak ada pemenang," kata Siller.



Pada Mei lalu, Pemerintahan Presiden AS Donald Trump meluncurkan penyelidikan untuk menentukan apakah impor otomotif dan truk mewakili ancaman keamanan nasional untuk industri AS dan pengembangan teknologi baru, dalam upaya untuk membenarkan penerapan tarif berdasarkan undang-undang AS.



Tarif AS yang curam atas impor baja dan aluminium sudah mulai berlaku pada 1 Juni. Pada Juni, Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan penyelidikan akan berakhir pada akhir Juli atau awal Agustus. Meksiko adalah produsen kendaraan terbesar ketujuh di dunia, dengan sebagian besar produksinya diekspor ke Amerika Serikat yang merupakan mitra dagang utamanya.









