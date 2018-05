Peningkatan Belanja Kosumen Dorong Inflasi Tahunan Amerika Serikat

New York: Harga konsumen Amerika Serikat (AS) terakselerasi pada Maret 2018 dengan ukuran inflasi yang melonjak mendekati target dua persen Federal Reserve. Kondisi itu terjadi karena pembacaan yang lemah di tahun lalu dan keluar dari perhitungan yang sudah dilakukan.



Mengutip CNBC, Kamis, 3 Mei 2018, kenaikan dalam langkah-langkah inflasi tahunan yang dilaporkan oleh Departemen Perdagangan AS diantisipasi oleh para ekonom dan pejabat the Fed. Selain itu, kenaikan inflasi tersebut diharapkan tidak membuat perubahan terhadap kecepatan suku bunga bank sentral AS yang bertahap.

Pembacaan inflasi tahunan pada Maret tahun lalu ditekan oleh penurunan besar dalam harga rencana layanan telepon seluler. Harga konsumen yang diukur dengan indeks belanja konsumsi pribadi (PCE) melonjak 2,0 persen tahun ke tahun di Maret. Itu adalah kenaikan terbesar sejak Februari 2017 dan diikuti kenaikan 1,7 persen pada Februari.



Indeks harga PCE tidak berubah secara bulanan setelah naik 0,2 persen pada Februari. Tidak termasuk komponen makanan dan energi yang mudah menguap, indeks harga PCE melonjak 1,9 persen dalam 12 bulan hingga Maret, kenaikan terbesar sejak Februari 2017, setelah meningkat 1,6 persen pada Februari.



Indeks PCE inti adalah ukuran inflasi yang disukai the Fed. Peningkatan bulan lalu sejalan dengan ekspektasi para ekonom. Risalah pertemuan kebijakan 20-21 Maret the Fed yang diterbitkan bulan ini menunjukkan para pejabat mengharapkan adanya percepatan di indeks harga PCE tahunan.



Risalah juga mencatat bahwa kenaikan inflasi yang berasal dari apa yang disebut efek dasar dengan sendirinya, tidak akan membenarkan perubahan dalam proyeksi terkait suku bunga acuan bank sentral. Pejabat the Fed dijadwalkan untuk bersidang pada Selasa dan Rabu untuk pertemuan kebijakan reguler.









