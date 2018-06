New York: Indeks dolar AS melonjak terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis, karena Bank Sentral Eropa (ECB) berjanji untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah sampai pertengahan 2019.



ECB mengumumkan akan melakukan pembelian aset lebih lanjut hingga 15 miliar euro (USD17,4 miliar) sebulan dari 30 miliar euro (USD34,8 miliar) pada saat ini, sebelum program pelonggaran kuantitatif kemungkinan akan berakhir pada Desember. Sementara itu, tingkat suku bunga akan tetap berada di level ultralow setidaknya sampai musim panas tahun depan.

Dilansir oleh Xinhua, Jumat, 15 Juni 2018, dolar AS juga mendapat dukungan dari laporan ekonomi yang kuat di negara itu. Departemen Perdagangan AS mengatakan penjualan ritel AS pada Januari naik 0,8 persen pada Mei, jauh di atas ekspektasi pasar. Itu juga menandai kenaikan terbesar dalam penjualan ritel sejak November.



"Konsumsi kuartal kedua melacak pertumbuhan lebih dari empat persen, yang terkuat sejak kuartal keempat 2014. Pemotongan pajak tahun lalu mungkin merupakan faktor, tetapi pemulihan bisnis minyak serpih bahkan lebih besar," kata Kepala Ekonom di FTN Financial, Chris Low, dalam sebuah catatannya.



Sementara itu, dalam pekan yang berakhir 9 Juni, angka awal untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman adalah 218 ribu, turun 4.000 dari tingkat tidak direvisi pekan sebelumnya sebesar 222 ribu, lapor Departemen Tenaga Kerja AS.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 1,32 persen pada 94,783 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1593 dolar dari 1,1773 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,3282 dolar dari 1,3358 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia merosot ke 0,7485 dolar dari 0,7550 dolar.



Dolar AS membeli 110,58 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,52 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9964 franc Swiss dari 0,9859 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3101 dolar Kanada dari 1,3000 dolar Kanada.





