USD Terhempas ke Zona Negatif Jelang Pertemuan Fed

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (US) melemah setelah menguat selama enam sesi berturut-turut pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi karena para investor menunggu risalah pertemuan kebijakan Federal Reserve yang diawasi secara ketat pekan ini.



Mengutip Antara, Rabu 23 Mei 2018, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,08 persen menjadi 93,599 pada akhir perdagangan. Reli greenback baru-baru ini telah didukung oleh keseluruhan data ekonomi AS yang positif, yang mendukung spekulasi pasar untuk setidaknya dua kali kenaikan suku bunga.

Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1778 dari USD1,1772 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3429 dari USD1,3414 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7577 dari USD0,7569.







Sedangkan USD dibeli 111,00 yen Jepang, lebih rendah dari 111,10 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9929 franc Swiss dari 0,9978 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2814 dolar Kanada dari 1,2810 dolar Kanada.



Bank sentral AS akan merilis risalah untuk pertemuan kebijakan moneter terbaru pada Rabu waktu setempat. Setelah mengakhiri pertemuan dua hari pada 2 Mei, the Fed mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah, sejalan dengan ekspektasi pasar, sementara mengungkapkan keyakinan bahwa inflasi mendekati targetnya sebesar dua persen.



Para investor akan mencari petunjuk lebih lanjut tentang rencana kenaikan suku bunga the Fed selanjutnya dalam risalah pertemuan kebijakan tersebut. Adapun keputusan naik atau tidaknya suku bunga oleh the Fed tentu dengan mempertimbangkan banyak hal, terutama data tenaga kerja dan tingkat inflasi.









(ABD)