Syarat Uni Eropa Batalkan Tarif Otomotif

Brussels: Gerak saham otomotif di Eropa melonjak setelah Juru Bicara Perdagangan Utama Uni Eropa mengklaim Brussels bersedia membatalkan tarif pada semua produk industri, termasuk mobil. Namun, keputusan tersebut diharapkan juga diikuti oleh Amerika Serikat (AS) dalam rangka mendukung aktivitas perdagangan.



"Kami bersedia menurunkan tarif mobil kami ke nol, semua tarif ke nol, jika AS melakukan hal yang sama," kata Komisaris Perdagangan Cecilia Malmstrom, seperti dilansir dari CNBC, Sabtu, 1 September 2018.

Klaim Malmstrom selangkah lebih jauh dari kesepakatan pada Juli antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker yang mengatakan kedua pihak akan bekerja sama untuk menghilangkan tarif atas barang-barang industri non-otomotif.



Saham otomotif Eropa awalnya melonjak tetapi pada jam 3.30 sore waktu London (10:30 pagi ET) sektor ini telah menyerahkan semua keuntungan sebelumnya. Dalam presentasinya, Malmstrom telah mengungkapkan rincian percakapan antara AS dan delegasi Uni Eropa pada 25 Juli.



"Kami mengatakan bahwa kami siap dari sisi Uni Eropa untuk menuju ke tarif nol persen pada semua barang industri, tentu saja jika AS melakukan hal yang sama. Jadi itu akan menjadi timbal balik," kata Malmstrom, kepada Komite Perdagangan Parlemen Eropa.



Saat ini, Amerika Serikat memberlakukan bea 25 persen untuk truk ringan dan pickup dan 2,5 persen untuk mobil yang lebih kecil. Sedangkan Uni Eropa memberlakukan tarif 10 persen. Saham otomotif di Eropa telah berjuang pada 2018 karena investor khawatir Trump akan menindaklanjuti cuitannya yang siap memberlakukan tarif tinggi.



Setelah ancaman itu, saham BMW, Volkswagen, Fiat Chrysler, dan pembuat Mercedes Daimler semuanya bergerak turun. Saham Ford dan General Motors juga tergelincir menyusul berita itu. CNBC meminta Komisi Eropa untuk mengklarifikasi komentar Malmstrom, tetapi hingga saat ini belum ada konfirmasi.









(ABD)