Rilis Data Ekonomi AS Dorong Wall Street Berakhir Menghijau

New York: Saham-saham di Wall Street menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), terutama didukung oleh data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) kuartal kedua yang lebih baik dari estimasi sebelumnya. Meski demikian, tetap ada risiko dari perang dagang yang terjadi antara AS dengan mitra dagangnya.



Mengutip Antara, Kamis, 30 Agustus 2018, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 60,55 poin atau 0,23 persen menjadi ditutup di 26.124,57 poin. Indeks S&P 500 meningkat 16,52 poin atau 0,57 persen menjadi berakhir di 2.914,04 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup 79,65 poin atau 0,99 persen lebih tinggi menjadi 8.109,69 poin.

Departemen Perdagangan AS mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi selama kuartal kedua lebih kuat dari perkiraan sebelumnya. Produk Domestik Bruto (PDB) riil, nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam seluruh perekonomian, naik ke tingkat tahunan 4,2 persen pada kuartal kedua, disesuaikan secara musiman dan inflasi.







Angka itu sedikit lebih tinggi dari tingkat tahunan 4,1 persen yang diperkirakan departemen sebelumnya. Pertumbuhan yang kuat pada kuartal kedua didukung oleh menguatnya kembali dalam belanja konsumen, investasi bisnis dan ekspor, menurut departemen tersebut.



Pengeluaran konsumsi pribadi, yang mencapai lebih dari dua pertiga dari keseluruhan ekonomi, tumbuh pada tingkat tahunan 3,8 persen pada kuartal kedua, sedikit lebih rendah dari 4,0 persen yang diperkirakan sebelumnya, tetapi lebih tinggi dari pertumbuhan 0,5 persen pada kuartal pertama.



Sementara itu, penjualan rumah yang pengurusannya belum selesai di AS jatuh untuk bulan ketujuh berturut-turut pada Juli. Kontrak-kontrak yang ditandatangani untuk membeli rumah jadi turun 0,7 persen pada Juli dibandingkan dengan Juni, menurut indeks penjualan pending home National Association of Realtors. Indeks turun 2,3 persen dibandingkan dengan Juli 2017.









(ABD)