Harga Minyak Dunia Perkasa Usai USD Tertekan

New York: Harga minyak dunia perkasa pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) karena dolar Amerika Serikat (USD) tertekan terhadap mata uang utama lainnya. Pelemahan USD terjadi di tengah kritik Presiden AS Donald Trump tentang pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan yang diterapkan Federal Reserve.



Mengutip Antara, Sabtu, 21 Juli 2018, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus naik USD1,00 untuk menetap di USD70,46 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman September naik USD0,49 menjadi ditutup pada USD73,07 per barel di London ICE Futures Exchange.

Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun sebanyak 0,70 persen dan berada di 94,441 pada akhir perdagangan Jumat. Harga minyak mendapat dukungan usai USD melemah sejalan dengan kritik Trump atas kebijakan Federal Reserve yang telah menaikkan suku bunga.



Sementara itu, harga minyak juga terus terangkat karena data menunjukkan perusahaan energi AS pekan ini memangkas rig minyak paling banyak sejak Maret. Perusahaan jasa energi Baker Hughes mengatakan pada Jumat bahwa AS memotong 5 rig minyak dalam pekan yang berakhir 20 Juli, sehingga jumlahnya turun menjadi 858.







Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 6,38 poin atau 0,03 persen menjadi 25.058,12. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 2,66 poin atau 0,09 persen menjadi 2.801,83. Indeks Nasdaq Composite turun 5,10 poin atau 0,07 persen menjadi 7,820.20.



General Electric membukukan laba kuartal kedua per saham dan pendapatan yang keduanya mengalahkan ekspektasi analis. Perusahaan juga menegaskan kembali prospek keuangan untuk tahun ini dengan mengatakan pihaknya terus mengharapkan laba setahun penuh bisa naik dari USD1 ke USD1,07 per saham.



Selain itu, Microsoft membukukan hasil kuartalan yang kuat dengan laba per saham, tidak termasuk barang-barang tertentu, mencapai USD1,13 per saham. Pendapatannya mencapai USD30,09 miliar atau melampaui perkiraan Wall Street.









(ABD)