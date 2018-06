AS Minta Negosiasi dengan Uni Eropa Bahas Tarif Impor

Paris: Sekretaris Perdagangan Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross telah menyerukan kepada Uni Eropa untuk menentang perundingan perdagangan pada saat Tiongkok bersedia mengadakan pembicaraan. Tidak ditampik, langkah pengenaan tarif oleh Presiden AS Donald Trump menimbulkan pertentangan termasuk dari Uni Eropa.



"Tiongkok membayar tarif mereka. Tiongkok tidak menggunakannya sebagai alasan untuk tidak bernegosiasi. Hanya Uni Eropa yang bersikeras bahwa kami tidak dapat bernegosiasi jika ada tarif," kata Ross, seperti dikutip dari CNBC, Jumat, 1 Juni 2018.

Langkah proteksionis Presiden AS Donald Trump, yang akan memberlakukan retribusi 25 persen pada semua impor baja dan 10 persen pada aluminium, mengumpulkan kritik instan atas pengumuman dari Republik dan Demokrat serta melihat mitra dagang memberikan ancaman untuk membalas hal serupa.







Adapun Pemerintah AS telah menunda pengenaan pungutan, memperluas negosiasi dengan mitra Kanada, Uni Eropa, dan Meksiko hingga 30 hari atau di akhir Mei. Para pemimpin sekarang menunggu keputusan dari Washington apakah akan mengenakan tarif tersebut atau tidak.



Anggota parlemen Uni Eropa mengatakan mereka terbuka untuk diskusi, tetapi tidak akan bernegosiasi di bawah ancaman -ini ditegaskan kembali oleh Menteri Perdagangan dan Pengembangan Luar Negeri Belanda Sigrid Kaag, juga di panel yang menyatakan perbedaan pendapat yang mencolok dari rekannya di Amerika.



"Para pemimpin Uni Eropa telah menyatakan harapan bahwa harus ada pengecualian tanpa batas," kata Kaag, menanggapi Ross dan menunjukkan bahwa AS dan Eropa adalah sekutu bersejarah di sejumlah bidang dari perdagangan hingga keamanan, menjadikannya kasus yang sama sekali berbeda dengan Tiongkok.









(ABD)