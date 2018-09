Tiongkok Balas Berlakukan Tarif Tambahan ke AS

Beijing: Tiongkok akan memberlakukan tarif tambahan pada produk AS senilai USD60 miliar mulai 24 September sebagai tanggapan atas tarif AS yang baru diumumkan pada barang-barang Tiongkok.



Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara Tiongkok mengumumkan daftar 3.571 item produk AS yang dikenai tarif tambahan sebesar 10 persen, dan daftar 1.636 item lainnya dikenakan tarif tambahan sebesar lima persen.

Melansir Xinhua, Rabu, 19 September 2018, tarif pajak baru akan berlaku pada pukul 12.01 waktu Beijing pada 24 September.



Keputusan yang disengaja dari Pemerintah AS telah menyebabkan eskalasi gesekan perdagangan antara kedua negara. Tiongkok terpaksa mengambil tindakan pencegahan dalam membela perdagangan bebas dan sistem multilateral, serta hak dan kepentingannya sendiri yang sah, ujar komisi itu dalam sebuah pernyataan.



Jika pihak AS terus melakukannya, Tiongkok akan meresponsnya. Tiongkok tidak punya pilihan selain menanggapi unilateralisme AS dan proteksionisme perdagangan dengan tarif untuk membendung gesekan dari peningkatan.



Tiongkok berharap pihak AS akan menghentikan friksi dari perluasan dan bersama-sama menjaga hubungan perdagangan bilateral dengan Tiongkok melalui dialog yang setara, jujur, dan pragmatis, atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan, kata pernyataan itu.



Hal itu juga akan berfungsi untuk mempertahankan prinsip perdagangan bebas dan sistem perdagangan multilateral, dan kemakmuran ekonomi global dan pembangunan.



Amerika Serikat, tanpa menghiraukan oposisi internasional dan domestik, mengumumkan untuk memberlakukan tarif tambahan 10 persen sebesar USD200 miliar produk Tiongkok mulai 24 September dan akan mengambil tindakan tarif yang meningkat lainnya.









(AHL)