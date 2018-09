Trump Tuduh Tiongkok Ikut Campur Pemilihan Kongres

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh Tiongkok berusaha memengaruhi pemilihan Kongres dengan membidik isu politik di tengah meningkatnya suhu perang dagang. Perang dagang terjadi lantaran AS dan Tiongkok sama-sama memberlakukan tarif yang tinggi.



Tuduhan itu membuat suhu pertikaian kian meningkat setelah Trump mengenakan tarif 10 persen terhadap barang-barang Tiongkok senilai USD200 miliar mulai pekan depan. Tidak hanya itu, Trump juga mengancam akan mengenakan tarif lebih dari USD267 miliar di awal tahun depan.

Beijing menanggapi langkah Negeri Paman Sam dengan mengumumkan tarif impor baru bagi barang-barang AS senilai USD60 miliar. Pengenaan tarif baru itu berlaku pada saat yang sama.



Dalam serangkaian tweet yang agresif, Trump menuduh Tiongkok melakukan tindakan perdagangan balasan untuk memberikan efek politik. Dalam hal ini, Partai Republik khawatir kehilangan kendali Kongres pada November.



Tuduhan ikut campur dalam pemilihan kongres sangat sensitif, mengingat masih ada pusaran politik atas dugaan intervensi Rusia untuk memberikan dukungan kepada Trump saat Pemilihan Presiden 2016.



"Tiongkok secara terbuka menyatakan bahwa mereka secara aktif mencoba memengaruhi dan mengubah pemilihan kami dengan menyerang petani, peternak, dan pekerja industri kami karena kesetiaan mereka kepada saya," tulis Trump seperti dikutip dari AFP, Rabu, 19 September 2018.







"Tiongkok telah mengambil keuntungan dari Amerika Serikat dalam perdagangan yang terjalin selama bertahun-tahun. Mereka juga tahu bahwa saya adalah orang yang tahu bagaimana menghentikannya. Akan ada pembalasan ekonomi yang besar dan cepat terhadap Tiongkok jika petani kita, peternak dan/atau pekerja industri menjadi sasaran," tegas Trump.



Meski demikian, Tiongkok dan mitra dagang AS lainnya telah menargetkan pembalasan untuk daerah-daerah yang sensitif secara politik, termasuk di daerah-daerah yang diinginkan Demokrat dari Republik pada November 2018. Langkah itu dilakukan sejalan dengan keputusan AS yang terlebih dahulu mengenakan tarif tinggi.









(HUS)