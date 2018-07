API: Persediaan Minyak Mentah AS Lanjutkan Tren Menurun

Houston: American Petroleum Institute (API) melaporkan penarikan besar 4,5 juta barel dalam persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) untuk pekan yang berakhir 29 Juni, penurunan mingguan ketiga berturut-turut. API melaporkan penarikan masing-masing lebih dari 3,0 juta barel dan 9,2 juta barel, untuk dua minggu sebelumnya.



Mengutip Antara, Rabu, 4 Juli 2018, harga minyak naik tipis pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) karena meningkatnya kekhawatiran tentang kekurangan minyak di tengah gangguan pasokan di Libya.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus naik USD0,20 menjadi menetap di USD74,14 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman September naik USD0,46 menjadi ditutup pada USD77,76 per barel di London ICE Futures Exchange.







Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 132,36 poin atau 0,54 persen menjadi berakhir di 24.174,82 poin. Indeks S&P 500 turun 13,49 poin atau 0,49 persen menjadi ditutup di 2.713,22 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir melemah 65,01 poin atau 0,86 persen menjadi 7.502,67 poin.



Pasar ditutup tiga jam lebih awal dari biasanya, karena libur untuk memperingati Hari Kemerdekaan Amerika Serikat atau 'Fourth of July', pada Rabu waktu setempat. Kerugian Dow terutama disebabkan oleh penurunan Apple dan Caterpillar. Saham kedua perusahaan tersebut turun lebih dari 1,5 persen.



Sektor teknologi turun 1,37 persen, menyeret S&P 500. Nasdaq juga mundur dengan Micron Technology dan Facebook di antara pemain terburuk. Saham Micron Technology dan Facebook masing-masing turun 5,51 persen dan 2,35 persen, pada penutupan pasar. Suasana perdagangan suram karena ketidakpastian atas rencana tarif menggantung di atas pasar.









(ABD)