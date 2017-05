Harga Emas Dunia Bergerak Menguat

Metrotvnews.com, Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange kembali menguat pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), kenaikan untuk sesi kelima berturut-turut, di tengah situasi politik yang tidak stabil baik di dalam negeri maupun luar negeri.



Mengutip Antara, Rabu 17 Mei 2017, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni, naik USD6,4 atau 0,52 persen, menjadi menetap di posisi sebesar USD1.236,4 per ounce. Emas melanjutkan tren kenaikannya karena indeks USD melemah 0,80 persen menjadi 98,09 pada pukjul 18.42 GMT.

Indeks tersebut merupakan ukuran dolar terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya. Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar turun, emas berjangka akan naik.Investor berlindung di logam mulia ketika cerita tentang berbagi informasi rahasia Presiden Donald Trump dengan pejabat tinggi Rusia pada sebuah pertemuan Gedung Putih baru-baru ini menduduki berita utama.Masalah geopolitik lainnya, seperti ketidakpastian seputar Semenanjung Korea, juga menyebabkan kenaikan harga emas, kata beberapa analis. Emas berjangka juga terdorong oleh Dow Jones Industrial Average AS yang melemah, turun 0,04 persen pada pukul 18.53 GMT. Bila ekuitas mengalami kerugian, logam mulia biasanya naik.Perak untuk pengiriman Juli mengalami kenaikan sebanyak 14,4 sen atau 0,87 persen, ditutup pada posisi sebesar USD16,747 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli mengalami penguatan sebanyak USD8,3 atau 0,89 persen ditutup pada posisi sebesar USD937 per ounce.(ABD)