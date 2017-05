Produksi Minyak Rusia Alami Penurunan

Metrotvnews.com, Moscow: Data Kementerian Energi Rusia menyebut produksi minyak Rusia mengalami penurunan tipis menjadi 11,00 juta barel per hari (bpd) pada April dibandingkan dengan sebelumnya yang mencapai sebesar 11,05 juta barel per hari pada Maret. Kondisi itu tidak sesuai dengan target kesepakatan global untuk mengurangi produksi minyak.



Mengutip Reuters, Kamis 4 Mei 2017, Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) termasuk Rusia dan produsen minyak terkemuka lainnya sepakat untuk memangkas produksi minyak hingga hampir 1,8 juta barel per hari dalam enam bulan pertama di tahun ini. Keputusan itu untuk mengatasi persediaan yang membengkak dan menopang harga yang lemah.

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Dari jumlah tersebut, Rusia berusaha mengurangi produksinya hingga 300.000 bpd pada akhir April menjadi target 10,947 juta bpd dari level ketinggian 30 tahun di 11,247 juta bpd pada Oktober. Pada April, pemenuhannya dengan targetnya adalah 95,2 persen. Pada ton, produksi minyak di April mencapai 45.002 juta dibandingkan 46.739 juta di Maret.Investor sekarang fokus pada apakah OPEC dan produsen lainnya akan memperpanjang pemotongan ke paruh kedua tahun ini. Negara-negara OPEC dan lainnya bertemu pada 25 Mei untuk membahas masalah ini. Pembahasan ini sejalan dengan upaya untuk terus meningkatkan harga minyak ke level yang lebih tinggi lagi.Rusia belum mengumumkan secara terbuka apakah pihaknya mendukung perpanjangan namun mengatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari perkembangan pasar dan telah mengadakan pembicaraan dengan beberapa menteri OPEC guna menentukan posisinya.Rosneft, produsen minyak terbesar Rusia, memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan Moskow bulan lalu dengan penurunan satu persen dari Maret. Hampir semua jurusan Rusia lainnya, selain Gazprom Neft, juga membatasi produksi pada April.Gazprom Neft, armada minyak raksasa gas Gazprom Rusia, menaikkan produksi minyak pada April sebesar 2,9 persen karena terus memompa lebih banyak dari ladang yang baru diluncurkan.(ABD)