Ekonomi AS Dinilai Kokoh Meski Belanja Konsumen Melambat

Metrotvnews.com, Washington: Belanja konsumen Amerika Serikat (AS) mengalami peningkatan cukup sederhana pada November lantaran pendapatan rumah tangga gagal untuk mengalami kenaikan pertama kalinya dalam sembilan bulan. Hal itu bisa menjadi salah satu gambaran bahwa ekonomi AS akan melambat di kuartal IV-2016 usai tumbuh cepat di periode sebelumnya.



Kendati demikian, ekonomi AS tetap pada pijakan yang kokoh sebagai data lainnya menunjukkan pesanan baru untuk barang modal meningkat di bulan lalu di tengah permintaan untuk mesin, menunjukkan bahwa beberapa hambatan terkait minyak pada pengeluaran bisnis memudar.

Sementara jumlah orang Amerika mengajukan bantuan pengangguran mencapai level tertinggi pada enam bulan di pekan lalu. Namun, itu tetap di bawah tingkat yang berhubungan dengan kekuatan pasar tenaga kerja. Perlambatan pertumbuhan cenderung bersifat sementara mengingat fondasi ekonomi yang kuat.Baca: Pertumbuhan Ekonomi AS Menguat Jadi 3,5% "Kuartal keempat (pertumbuhan ekonomi AS) akan datang cukup lembut. Ekonomi akan berakhir tahun ini dengan catatan mengecewakan, tapi kami harus melihat pertumbuhan mempercepat di paruh pertama di 2017," kata Ekonom Senior Moody Analytics West Chester Ryan Sweet, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (23/12/2016).Departemen Perdagangan mencatat belanja konsumen, yang menyumbang lebih dari dua pertiga dari kegiatan ekonomi AS, mengalami kenaikan 0,2 persen setelah meningkat 0,4 persen pada Oktober. Ketika disesuaikan dengan inflasi, belanja konsumen naik 0,1 persen di bulan lalu setelah kenaikan serupa pada Oktober.Di sisi lain, ekonomi AS tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan pada kuartal ketiga di 2016 dengan mencetak kinerja terbaik dalam dua tahun. Kondisi tersebut dapat terjadi di tengah belanja konsumen yang solid dan lonjakan ekspor kedelai.Baca: Trumponomics Menggoda Investor untuk Kembali ke Ekuitas Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat pada tingkat tahunan di angka 3,5 persen dan bukan seperti yang dilaporkan sebelumnya yang berada pada kecepatan 3,2 persen, Departemen Perdagangan mengatakan dalam estimasi GDP ketiga. Pertumbuhan terkuat sejak kuartal III-2014.Baca: Klaim Pengangguran AS Naik ke Level Tertinggi Output juga terangkat oleh revisi ke atas untuk investasi bisnis dalam struktur dan produk properti intelektual, menggarisbawahi fundamental ekonomi yang solid yang berkontribusi pada Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan pada pekan lalu.(ABD)