Indeks Acuan Inggris Berakhir Melemah 0,48%

London: Saham-saham Inggris berakhir lebih rendah pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London melemah 33,25 poin atau 0,48 persen, menjadi 6.888,69 poin.



Mengutip Antara, Selasa, 27 Maret 2018, Fresnillo, sebuah kelompok penambangan internasional, melonjak 4,55 persen, menjadi peraih keuntungan teratas dari saham-saham unggulan. Disusul saham BP dan Royal Bank of Scotland Group, yang masing-masing naik 1,54 persen dan 1,53 persen.

Di sisi lain, Smurfit Kappa Group, perusahaan kemasan bergelombang terkemuka di Eropa, mengalami kerugian paling besar di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuh 4,12 persen. Diikuti saham Micro Focus International yang merosot 3,24 persen, serta Paddy Power Betfair, perusahaan taruhan besar Inggris, turun 2,98 persen.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 669,40 poin atau 2,84 persen, menjadi ditutup di 24.202,60 poin. Indeks S&P 500 meningkat 70,29 poin atau 2,72 persen, menjadi berakhir di 2.658,55 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 227,88 poin atau 3,26 persen, menjadi 7.220,54 poin.



Pada Jumat lalu, saham-saham AS merosot untuk sesi kedua berturut-turut, dengan Nasdaq jatuh lebih dari 2,4 persen, karena sentimen investor tertekan oleh rencana Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif pada produk impor dari Tiongkok.



Pada Sabtu lalu, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He melakukan percakapan telepon dengan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, mendesak upaya bersama untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan Tiongkok-AS.



Liu menyatakan harapan bahwa kedua belah pihak akan tetap rasional dan bekerja sama untuk menjaga stabilitas hubungan ekonomi dan perdagangan mereka secara keseluruhan. Setelah percakapan, Mnuchin mengatakan pada Minggu bahwa dia berharap secara hati-hati kesepakatan dapat dicapai dengan Tiongkok, menurut Fox News.









(ABD)