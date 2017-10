Gerak USD Bervariasi Jelang Pidato Janet Yellen

Metrotvnews.com, New York: Dolar Amerika Serikat (USD) diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena investor menunggu komentar dari Ketua Federal Reserve Janet Yellen yang mungkin mengungkapkan lebih banyak petunjuk tentang waktu kenaikan suku bunga berikutnya.



Mengutip Xinhua, Rabu 4 Oktober 2017, Ketua the Fed Janet Yellen dijadwalkan menyampaikan ucapan pembukaan di Community Banking pada Konferensi Abad 21 di St. Louis. Pidato tersebut dinilai bisa memberikan efek tersendiri terkait bagaimana kebijakan moneter AS di masa mendatang.

Federal Reserve telah menaikkan suku bunga dua kali tahun ini. Pembuat kebijakan bulan lalu menunjuk satu kenaikan suku bunga lagi akhir tahun ini dan tiga untuk tahun depan setelah berakhirnya pertemuan kebijakan dua hari.



Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga Fed pada Desember mencapai 82,9 persen, menurut alat FedWatch CME Group pada hari Selasa. Tidak ada data ekonomi utama yang dijadwalkan Selasa. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik tipis 0,04 persen pada 93.600 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi sebesar USD1,1748 dari USD1,1744 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris merosot ke USD1,3244 dari USD1,3285 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun ke USD0,7833 dari USD0,7835.



USD membeli 112,92 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,65 yen pada sesi sebelumnya. Dolar A.S. turun menjadi 0,9740 franc Swiss dari 0,9746 franc Swiss, dan bergerak turun menjadi 1,2492 dolar Kanada dari 1.2500 dolar Kanada.





(ABD)