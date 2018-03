ASEAN Rampungkan Kerja Sama e-Commerce Tahun Ini

Singapura: ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat 2018 dibuka hari ini di Singapura. Pertemuan yang dihadiri menteri-menteri ekonomi dan perdagangan dari 10 negara ASEAN ini menargetkan kerja sama e-commerce di ASEAN bisa ditandatangani pada November 2018.



Kerja sama di bidang e-commerce merupakan salah satu prioritas dalam program Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Para menteri akan membahas lebih dalam terkait kerja sama tersebut, di antaranya cross-border transfer of information by electronic, location of computing facilities, dan customs duties bagi produk-produk yang ditransmisikan secara elektronik.

ASEAN juga akan membuat kerangka kerja integrasi digital. Hal ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025, khususnya inovasi dalam bidang digital.



Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Lim Hng Kiang mengatakan bahwa Singapura menginginkan ASEAN menjadi wadah bagi berbagai komunitas, wirausahawan, dan perusahaan-perusahaan rintisan yang bergerak di bidang inovasi. Untuk itu, ASEAN harus mempercepat pembangunan inovasi jaringan di ASEAN.



"Ekonomi digital ASEAN diprediksi tumbuh mencapai USD200 miliar pada 2025, termasuk di dalamnya e-commerce senilai USD88 miliar. Untuk itu, kita harus turun tangan untuk mengkapitalisasi berbagai kesempatan yang ada," kata Lim Hng Kiang saat membuka ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat 2018 di Hotel Shangri-La, Singapura, Kamis, 1 Maret 2018.



Pertemuan para menteri ekonomi dan perdagangan ini juga menargetkan implementasi penuh ASEAN Wide Self-Certification (AWSC) dan ASEAN Single Window (ASW), membahas ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA), dan meningkatkan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). (Nurohman/Metro TV)









