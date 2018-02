Wall Street Ditutup Bervariasi di Tengah Data Ekonomi

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup bervariasi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor mencerna data ekonomi terbaru. Menurut notulen, pejabat the Fed melihat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan inflasi karena justifikasi untuk terus menaikkan suku bunga secara bertahap.



Mengutip Xinhua, Jumat, 23 Februari 2018, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 164,70 poin atau 0,66 persen menjadi 24.962,48. Sedangkan S&P 500 meningkat 2,63 poin atau 0,10 persen menjadi 2.703,96. Indeks Nasdaq Composite turun 8,14 poin atau 0,11 persen menjadi 7.210,09.

Indeks utama memberikan kenaikan tajam pada Rabu setelah minutes the Federal Reserve pada Januari mencapai imbal hasil Treasury Treasury AS 10 tahun menjadi 2,956 persen, level tertinggi dalam empat tahun. Pada Kamis, imbal hasil diperdagangkan melemah sekitar 2,19 persen.







Di sisi ekonomi, jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran secara tak terduga jatuh ke level terendah dalam 45 tahun pekan lalu. Dalam pekan yang berakhir pada 17 Februari, angka awal untuk klaim awal musiman disesuaikan adalah 222.000, atau turun 7.000 dari tingkat revisi minggu sebelumnya.



Sedangkan tingkat minggu sebelumnya direvisi turun 1.000 dari 230.000 menjadi 229.000. Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 226.000, turun 2.250 dari rata-rata revisi minggu sebelumnya. Rata-rata minggu sebelumnya direvisi turun 250 dari 228.500 menjadi 228.250.



Untuk perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Amerika Serikat, saham raksasa e-commerce Tiongkok Alibaba kehilangan 0,04 persen untuk menetap di USD188,75, sementara saham perusahaan teknologi Tiongkok lainnya Baidu meningkat 0,98 persen menjadi ditutup pada USD249,35.









(ABD)