Indeks Acuan Inggris Berakhir Naik 0,26%

London: Saham-saham Inggris berakhir lebih tinggi pada perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London naik 18,34 poin atau 0,26 persen, menjadi 7.061,27 poin.



Mengutip Antara, Rabu, 21 Maret 2018, Royal Bank of Scotland Group, bank terkemuka Inggris, melonjak 2,29 persen, menjadi peraih keuntungan terbesar di antara saham-saham unggulan. Disusul oleh saham TUI dan London Stock Exchange Group, yang masing-masing naik 2,28 persen dan 1,94 persen.

Sementara itu, Paddy Power Betfair, perusahaan pembuat taruhan besar Inggris, mengalami kerugian paling besar di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya merosot 2,88 persen. Diikuti oleh saham Just Eat, perusahaan pemesanan makanan dan pengiriman online, turun 2,80 persen, serta Centrica, perusahaan utilitas multinasional Inggris, turun 2,17 persen.







Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 116,36 poin atau 0,47 persen, menjadi ditutup di 24.727,27 poin. Indeks S&P 500 meningkat 4,02 poin atau 0,15 persen, menjadi berakhir di 2.716,94 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 20,06 poin atau 0,27 persen, menjadi 7.364,30 poin.



The Fed dijadwalkan akan mengumumkan keputusan kenaikan suku bunganya pada Rabu waktu setempat atau Kamis 22 Maret waktu Indonesia. Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada Maret mencapai 94,4 persen hingga Selasa sore, menurut alat FedWatch CME Group.



Sementara sebagian besar pedagang memperkirakan the Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, mereka juga akan mencari petunjuk tentang apakah bank sentral akan bertahan pada jalur untuk tiga kali kenaikan suku bunga tahun ini, atau apakah mereka mengharapkan untuk memperketat kebijakan lebih lanjut.









(ABD)