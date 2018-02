Stok Naik, Harga Minyak Mentah Melemah ke USD64/Barel

New York: Harga minyak mentah dunia turun lebih rendah pada perdagangan Kamis waktu setempat setelah data menunjukkan kenaikan stok minyak mentah AS.



Melansir Xinhua, Jumat, 9 Februari 2018, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Maret turun USD0,64 menjadi USD61,15 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu harga minyak mentah Brent untuk pengiriman April turun USD0,70 menjadi USD64,81 per barel di ICE Futures Exchange.



Persediaan minyak mentah AS naik 1,9 juta barel pada 2 Februari menjadi 420,3 juta. Ini merupakan kenaikan mingguan kedua berturut-turut setelah 11 minggu penarikan berturut-turut, lapor Administrasi Informasi Energi.



Persediaan produk juga meningkat, dengan bensin naik 3,4 juta barel menjadi 245,5 juta, dan sulingan naik 3,9 juta barel menjadi 141,8 juta, menurut laporan pemerintah.



Di sisi lain indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, melemah tipis 0,02 persen menjadi 90,237.



Perdagangan akhir New York, euro turun ke 1,2260 dolar dari 1,2276 dolar pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik ke 1,3920 dolar dari 1,3880 dolar pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7799 dolar dari 0,7822 dolar.



Sedangkan dolar AS membeli 108,90 dolar Kanada dari 1.2568 dolar Kanada dari dolar AS turun menjadi 0,9367 franc Swiss dari 0,9429 franc Swiss, dan bergerak naik ke 1,2589 dolar Kanada dari 1,2568 dolar Kanada.





