USD Melemah Jelang Kesaksian Powell

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena para investor menunggu kesaksian Ketua Federal Reserve Jerome Powell di hadapan Kongres yang diharapkan akan memberi isyarat mengenai langkah pengetatan moneter AS di masa depan.



Mengutip Antara, Selasa, 27 Februari 2018, Powell akan mempresentasikan kesaksian Kongres pertamanya pada Selasa pagiwaktu setempat, yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai langkah pengetatan moneter AS di masa depan.

Spekulasi pasar untuk kenaikan suku bunga sebanyak tiga kali hingga akhir tahun ini telah memperkuat greenback dalam beberapa minggu terakhir. Menurut laporan kebijakan moneter setengah tahunan the Fed yang dirilis pada Jumat, para pembuat kebijakan menegaskan kembali posisi mereka dalam menaikkan suku bunga secara bertahap.



"The Fed mengharapkan bahwa, dengan penyesuaian bertahap lebih lanjut dalam sikap kebijakan moneter, aktivitas ekonomi akan berkembang pada tingkat moderat dan kondisi pasar tenaga kerja akan tetap kuat," kata laporan tersebut.



Inflasi pada basis 12 bulan diperkirakan akan meningkat tahun ini dan menjadi stabil di sekitar target Komite 2,0 persen selama beberapa tahun ke depan, tambahnya. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,02 persen menjadi 89,857 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2310 dari USD1,2298 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3966 dari USD1,3969 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,7850 dari USD0,7835.



Sedangkan USD dibeli 106,93 yen Jepang, lebih tinggi dari 106,73 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD meningkat menjadi 0,9380 franc Swiss dari 0,9361 franc Swiss, dan menguat menjadi 1,2680 dolar Kanada dari 1,2664 dolar Kanada.





