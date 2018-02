Dolar AS Melaju Kencang, Harga Emas Dunia Terjungkal

Chicago: Harga kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir melemah pada perdagangan Jumat waktu setempat.



Pelemahan ini disebabkan mata uang dolar AS bergerak lebih kencang sehingga menambah daya tarik investasi logam mulia bagi investor.

Melansir Xinhua, Sabtu, 10 Februari 2018, harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April turun USD3,3 atau 0,25 persen menjadi USD1.315,7 per ons. Sementara itu harga platinum untuk April turun USD16,9 atau 1,73 persen menjadi USD961,5 per ons.



Indeks dolar AS menguat 0,16 persen menjadi 90,13, dengan kenaikan mingguan sebesar 1,4 persen, yang akan menjadi kenaikan mingguan terkuatnya lebih dari satu tahun.



Sebagian besar harga komoditas diperdagangkan dalam dolar, kekuatan dalam mata uang dapat menciptakan angin sakal untuk aset seperti emas, yang mengurangi daya tariknya di antara pembeli yang menggunakan mata uang lemah.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun ke 1,2260 dolar dari 1,2260 dolar pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi 1,3806 dolar dari 1,3920 dolar pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7790 dolar dari 0,7799 dolar.



Dolar AS membeli 108,49 yen Jepang, lebih rendah dari 108,90 yen pada sesi sebelumnya. Selain itu dolar AS naik menjadi 0,9387 franc Swiss dari 0,9367 franc Swiss, dan bergerak naik menjadi 1,2613 dolar Kanada dari 1,2589 dolar Kanada.





(AHL)