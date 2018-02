Minyak Dunia Melonjak Ditopang Permintaan Kuat

New York: Minyak dunia naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), mencapai tertinggi tiga minggu. Hal itu terjadi didukung oleh permintaan AS yang kuat dan komentar Arab Saudi bahwa pihaknya akan terus mengekang produksi sejalan dengan upaya-upaya yang dipimpin oleh OPEC.



Mengutip Antara, Selasa, 27 Februari 2018, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman April meningkat USD0,19 menjadi ditutup pada USD67,50 per barel di London ICE Futures Exchange. Selama sesi berlangsung, Brent mencapai level tertinggi tiga minggu di USD67,90.

Sementara itu, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk penyerahan April, naik USD0,36 menjadi menetap pada USD63,91 per barel di New York Mercantile Exchange, setelah mencapai level tertinggi 20 hari di USD64,24.



"Hari ini dan minggu ini akan menjadi penting untuk menjawab pertanyaan, apakah akan terjadi koreksi pasar atau apakah ini merupakan kembalinya tren kenaikan?," kata Walter Zimmerman, kepala analis teknikal di United-ICAP.



Harga tersebut didukung oleh Menteri Energi Saudi Khalid al-Falih, yang mengatakan pada Sabtu bahwa produksi minyak mentah Januari-Maret di negara tersebut akan jauh di bawah tingkat batas produksi, dengan ekspor rata-rata kurang dari tujuh juta barel per hari.



Dia mengatakan Arab Saudi berharap OPEC dan sekutu-sekutunya dapat mengurangi produksi tahun depan dan menciptakan kerangka kerja permanen untuk menstabilkan pasar minyak, setelah kesepakatan mengenai pemotongan pasokan berakhir tahun ini.





(ABD)