Harga Minyak Dunia Tertekan Akibat Aksi Ambil Untung

New York: Harga minyak mentah dunia turun pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), karena para investor menguangkan keuntungan mereka dari reli pekan lalu. Akan tetapi kekhawatiran tentang ketegangan Saudi-Iran membatasi kerugian lebih lanjut.



Mengutip Antara, Selasa, 27 Maret 2018, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei, kehilangan sebanyak USD0,33 atau 0,5 persen menjadi USD70,12 per barel di London ICE Futures Exchange.

Sementara itu, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk penyerahan Mei, turun USD0,33 atau 0,5 persen menjadi menetap di USD65,55 per barel di New York Mercantile Exchange. Pekan lalu, minyak mentah Brent naik 6,4 persen dan WTI naik 5,7 persen, kenaikan mingguan terkuat sejak Juli.



"Saya tidak melihat ada yang luar biasa bearish di pasar saat ini. Saya pikir beberapa orang di sini hanya senang mengambil untung," kata Direktur Energi Berjangka Mizuho Bob Yawger, di New York.







Meskipun minyak mentah dan produk berjangka tergelincir pada Senin, sebagian besar harga-harga saham untuk perusahaan energi, terutama penyuling, naik, kata Yawger. Indeks Energi S&P meningkat lebih dari satu persen.



Pasar saham global turun ke terendah enam minggu karena laporan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok akan memulai pembicaraan perdagangan, mengurangi kekhawatiran perang perdagangan. Para analis khawatir bahwa perang dagang dapat merugikan permintaan minyak.



Presiden AS Donald Trump pekan lalu menandatangani sebuah memorandum yang dapat mengenakan tarif hingga USD60 miliar atas produk-produk impor dari Tiongkok.



Jumlah rig minyak AS yang aktif naik ke level tertinggi tiga tahun 804 rig minggu lalu, menyiratkan kenaikan lebih lanjut dalam produksi minyak mendatang, perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes mengatakan dalam laporan mingguannya.



"Dengan produksi minyak mentah AS kemungkinan akan mendekati 10,5 juta barel per hari sekarang dan produksi LNG (cairan gas alam) juga meningkat kuat, ada peluang jelas bahwa pertumbuhan pasokan tahun-ke-tahun di AS bisa setidaknya untuk sementara mencapai dua juta barel per hari selama bulan-bulan musim panas," tulis analis JBC.









(ABD)