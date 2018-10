Amazon Naikkan Upah Minimum hingga USD15/Jam

San Francisco: Pemimpin Amazon Inc mengumumkan untuk menaikkan upah minimum menjadi USD15 per jam untuk semua pekerja waktu penuh dan paruh waktunya di seluruh Amerika Serikat. Langkah ini diharapkan memberikan keuntungan bagi para pekerja yang nantinya bisa mendukung tingkat kesejahteraan.



Perusahaan mengatakan kenaikan upah minimum per jam, yang mulai berlaku pada 1 November, akan menguntungkan lebih dari 250 ribu karyawan Amazon dan lebih dari 100 ribu pekerja liburan musiman yang akan dipekerjakan di situs Amazon nasional tahun ini, termasuk karyawan yang dipekerjakan oleh agen sementara.

"Kami mendengarkan kritik dan berpikir keras tentang apa yang ingin kami lakukan dan memutuskan kami ingin memimpin," kata Founder and CEO Amazon Jeff Bezos, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu, 6 Oktober 2018.



Amazon menjadi perusahaan bernilai USD1 triliun kedua pada September setelah Apple melewati ambang USD1 triliun sebulan sebelumnya. Adapun keputusan tersebut menjawab kritikan dari Gedung Putih dan Senator senior Bernie Sanders kepada Bezos yang telah menghasilkan miliaran dolar kekayaan pribadi tetapi membayar upah rendah kepada pekerja.



Namun, pengecer online terkemuka AS yang berbasis di Seattle, Negara Bagian Washington ini mengatakan bahwa tim kebijakan publiknya akan mulai mengadvokasi peningkatan upah minimum federal.



"Kami gembira tentang perubahan ini dan mendorong pesaing kami dan pengusaha besar lainnya untuk bergabung dengan kami," kata Bezos.



Sementara itu, Wakil Presiden Senior Urusan Korporat Amazon Global Jay Carney mengatakan perusahaan sedang berusaha mendapatkan dukungan Kongres untuk peningkatan upah minimum federal. "Tingkat saat ini USD7,25 telah ditetapkan hampir satu dekade lalu," tuturnya.



"Kami bermaksud untuk mengadvokasi kenaikan upah minimum yang akan memiliki dampak besar pada kehidupan puluhan juta orang dan keluarga di seluruh negeri ini," pungkas Carney.





(ABD)