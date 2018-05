Harga Minyak Dunia Bergerak Perkasa

New York: Harga minyak dunia naik tajam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan negaranya akan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran. Keputusan itu tidak ditampik memberikan efek terhadap gerak harga minyak.



Mengutip Antara, Kamis, 10 Mei 2018, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, naik USD2,08 menjadi menetap di USD71,14 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, naik USD2,36 menjadi ditutup pada USD77,21 per barel di London ICE Futures Exchange.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Selasa 8 Mei, Trump mengumumkan keluar dari kesepakatan tersebut seraya menambahkan bahwa dia tidak akan menandatangani pelepasan sanksi-sanksi atas Iran terkait nuklir. Trump mengulang sikap tegasnya soal kesepakatan tersebut, yang dianggapnya gagal mencegah Iran mengembangkan senjara nuklir.



Gedung Putih bersikeras untuk mengambil keputusan itu kendati Trump mengakui dalam pidatonya bahwa Iran telah mematuhi kesepakatan. Namun, ia tidak menentukan tenggat waktu dan skala sanksi yang akan diberlakukan kembali.







Harga minyak memperpanjang kenaikannya setelah Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan penurunan stok AS minyak mentah dan bensin. Menurut pemerintah, persediaan minyak mentah komersial AS turun 2,2 juta barel menjadi berada di 433,8 juta barel pekan lalu.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 182,33 poin atau 0,75 persen menjadi berakhir di 24.542,54 poin. Indeks S&P 500 bertambah 25,87 poin atau 0,97 persen, menjadi ditutup di 2.697,79 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 73,00 poin atau 1,00 persen lebih tinggi, menjadi 7.339,91 poin.



Harga minyak melonjak pada Rabu 9 Mei setelah keputusan Trump, dengan minyak mentah AS (WTI) dan minyak mentah Brent melompat di atas tiga persen. Terangkat oleh kenaikan harga minyak, saham-saham sektor energi melonjak 2,03 persen yang merupakan pencetak kemajuan terbesar di antara 11 sektor S&P 500.









(ABD)