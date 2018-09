Minyak Mentah AS Naik Jelang Pertemuan OPEC

New York: Harga minyak Amerika Serikat (AS) naik 0,65 persen pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), jelang pertemuan Komite Pemantau Bersama (JMMC) dengan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan mitranya di Aljazair yang dijadwalkan pada 23 September.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 22 September 2018, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November tumbuh USD0,46 untuk menetap di USD70,78 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak Brent untuk pengiriman November naik tipis 0,13 persen menjadi USD78,8 per barel.

Pedagang pasar telah menyatakan keprihatinan atas kemajuan ekspansi produksi tambahan pada pertemuan tingkat tinggi yang akan datang oleh OPEC dan negara-negara penghasil minyak lainnya. Namun, laporan diskusi yang sedang berlangsung tentang kenaikan produksi sebesar 500 ribu barel per hari oleh OPEC dan lainnya mengurangi keuntungan.



Selain itu, jumlah rig yang beroperasi di Amerika Serikat menurun menjadi 1.053 pada 21 September dibandingkan dengan posisi 1.055 dalam seminggu yang lalu, menurut data yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 86,52 poin atau 0,32 persen menjadi 26.743,50. Sedangkan S&P 500 turun 1,08 poin atau 0,04 persen menjadi 2.929,67. Indeks Nasdaq Composite turun 41,28 poin atau 0,51 persen menjadi 7.986,96.



Keuntungan indeks Dow Jones didukung oleh reli saham McDonald dan Boeing. Saham perusahaan masing-masing naik 2,80 persen dan 1,30 persen pada penutupan. Telecom memimpin kenaikan dari 11 sektor utama S&P 500, sementara keuangan diperdagangkan 0,36 persen lebih rendah. Beberapa saham teknologi utama AS jatuh, membebani Nasdaq.









(ABD)