AS Masih Negosiasi Tarif Impor Baja dan Aluminium untuk UE, Kanada, dan Meksiko

Washington: Gedung Putih mengumumkan bahwa pembebasan tarif baja dan aluminium untuk negara-negara anggota Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko akan diperpanjang hingga 1 Juni untuk memberikan batas 30 hari terakhir bagi mereka untuk mencapai kesepakatan atas negosiasi perdagangan.



"Pemerintah fokus pada kuota yang akan menahan impor, mencegah pemindahan barang serta melindungi keamanan nasional," kata Presiden AS Donald Trump dikutip dari Xinhua, Selasa, 1 Mei 2018.

AS juga setuju untuk membebaskan Argentina, Australia, dan Brasil karena negara-negara itu telah mencapai kesepakatan dengan AS. AS mengatakan rincian perjanjian ini akan segera diselesaikan.



Korea Selatan sudah mendapatkan bebas tarif impor karena telah setuju untuk mengikuti kuota untuk ekspor baja ke Amerika Serikat serta langkah-langkah lain untuk mengurangi kapasitas baja yang berlebihan. Namun korsel akan menerima tarif tambahan pada ekspor aluminium ke Amerika Serikat, yang akan berlaku pada 1 Mei.



Trump menandatangani pernyataan pada Maret untuk memberlakukan tarif 25 persen pada baja impor dan 10 persen pada aluminium, yang mulai berlaku pada 23 Maret. Kebijakan AS mendapatkan pertentangan dari komunitas bisnis domestik dan mitra dagang AS.



Perdagangan Trans Atlantik



Pekan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Angela Merkel datang ke Washington untuk menyelesaikan masalah perdagangan trans-Atlantik.Tiongkok telah meminta konsultasi dengan Amerika Serikat mengenai tarif di Organisasi Perdagangan Dunia dan Uni Eropa telah berusaha untuk bergabung dengan konsultasi.



Pada 2017, UE telah mengekspor USD5,99 miliar produk baja ke AS serta USD1,25 miliar untuk aluminium, menjadikannya eksportir baja terbesar ke AS serta eksportir aluminium terbesar kelima di dunia.











(SAW)