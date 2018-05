Peningkatan Persediaan AS Buat Harga Minyak Dunia Tertekan

New York: Harga minyak dunia menurun pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena kenaikan mengejutkan dalam persediaan minyak Amerika Serikat (AS) terus membebani pasar. Harga minyak juga di bawah tekanan karena berita Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dapat mengakhiri kesepakatan pengurangan produksi saat ini.



Mengutip Antara, Jumat, 25 Mei 2018, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli, turun USD1,13 menjadi menetap pada USD70,71 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, turun USD1,01 menjadi ditutup pada USD78,79 per barel di London ICE Futures Exchange.

Badan Informasi Energi (EIA) Amerika Serikat mengatakan dalam laporan mingguannya pada Rabu 23 Mei bahwa persediaan minyak mentah komersial AS melonjak 5,8 juta barel dalam seminggu yang berakhir pada 18 Mei, yang mengejutkan pasar karena para analis memperkirakan penurunan.



OPEC mungkin memutuskan pada Juni untuk meningkatkan produksi mereka guna menutupi berkurangnya pasokan dari Iran dan Venezuela, serta sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran dari Washington tentang reli harga minyak







Di sisi lain, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,25 persen menjadi 93,772 pada akhir perdagangan. Para analis mengatakan risalah yang relatif dovish mengisyaratkan bahwa Fed mungkin tidak menaikkan suku bunga secara agresif tahun ini sesuai harapan pasar.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1727 dari USD1,1700 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3385 dari USD1,3351 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7577 dari USD0,7563.



Sedangkan US dibeli 109,30 yen Jepang, lebih rendah dari 110,08 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9915 franc Swiss dari 0,9962 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2889 dolar Kanada dari 1,2836 dolar Kanada.









(ABD)