Pengenaan Tarif Impor ke Tiongkok Rugikan Perusahaan AS

New York: Pengenaan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Tiongkok dapat menjadi bumerang dan merugikan konsumen termasuk perusahaan AS. Hal itu lantaran lebih dari 2,5 juta pekerjaan AS bergantung pada perdagangan antara dua ekonomi teratas dunia.



Ketua Kamar Dagang Amerika di Tiongkok William Zarit mengatakan, selanjutnya, perdagangan dengan Tiongkok membawa USD600 miliar ke AS pada 2017 dan menyebabkan investasi senilai USD500 miliar di kedua negara. Ini tentu akan memberikan pengaruh apabila Tiongkok membalas AS.

"Kami harus mengingat bahwa ini adalah dua negara perdagangan terbesar di dunia. Kami sangat terjalin dan kami banyak bergantung satu sama lain untuk keuntungan ekonomi. Tarif adalah instrumen yang tumpul dan benar-benar merugikan konsumen AS dan perusahaan AS," kata Zarit, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 7 April 2018.



Sementara itu, Kepala Ekonom Global Economist Intelligence Unit Simon Baptist menambahkan, di luar itu, ancaman perdagangan yang meningkat dapat merusak reputasi internasional Amerika Serikat. Sedangkan Presiden Tiongkok Xi Jinping justru dapat memperoleh manfaat politik dari cobaan itu.







"Menanggapi AS dan mencuat dalam parameter Organisasi Perdagangan Dunia, Tiongkok terlihat bagus di dalam negeri dan mereka terlihat bagus secara internasional. Itu benar-benar membuat AS terlihat seperti agresor," kata Baptist.



Solusi yang lebih baik adalah fokus pada pengobatan timbal balik dengan membuka kedua ekonomi terbesar tersebut untuk ekspor dan investasi paralel. Selain itu, tarif dapat mengubah lingkungan bisnis di Tiongkok untuk perusahaan AS, dan banyak anggota bilik khawatir tentang pembalasan dari Beijing.



Baptist menambahkan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi telah membuat pasar bergolak dan yang akhirnya bisa menyeret ekonomi lebih luas. "Sentimen di Wall Street berarti bahwa pasar saham jatuh dengan 15 atau 20 persen, maka saya pikir itu akan menjadi hal yang perlu diperhatikan," pungkasnya.









(ABD)