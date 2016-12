Kenaikan Risiko Geopolitik, Bitcoin Naik USD900

Metrotvnews.com, London: Bitcoin menuju lompatan mingguan terbesar sejak Juni karena meningkatnya risiko geopolitik yang mendorong permintaan untuk aset alternatif.



cryptocurrency melonjak 15 persen minggu ini untuk USD 900,40 per 14:38 di Hong Kong, mengambil keuntungan tahun ini menjadi 107 persen, data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Terakhir kali kenaikan seperti itu terjadi pada Januari 2014, ketika bitcoin berjatuhan dari harga rekor dari USD1137 menyusul ledakan dari pertukaran MtGox dan pengetatan kontrol Tiongkok.

Bitcoin memperluas rally yang dipukuli setiap mata uang utama, indeks saham dan kontrak komoditas pada 2016. Pembeli mencari aset alternatif pekan ini di tengah pembunuhan utusan Rusia ke Turki dan serangan terpisah yang menewaskan 12 orang di Berlin.Melemahnya tekanan pada yuan, yang intensif bulan ini, ketika AS memproyeksikan pengetatan pada tahun depan setelah menang Donald Trump menang, juga meningkatkan permintaan untuk bitcoin di Tiongkok, tempat sebagian besar perdagangan terjadi."Serangan teroris di Eropa mendorong permintaan safe haven di pasar modal, dan emas telah jatuh sejak Trump terpilih. Ketidakstabilan global memiliki untuk sebagian besar diarahkan dana ke pasar bitcoin, "kata Le Xiaotian, seorang analis di Huobi, perusahaan pertukaran Tiongkok, dikutip dari Bloomberg, Minggu (25/12/2016).Bitcoin, yang diperdagangankan di dunia maya dan ditambang oleh komputer, mendapatkan popularitas di antara beberapa investor sebagai alternatif safe haven karena itu dianggap kurang dipengaruhi oleh peraturan pemerintah dan perubahan kebijakan moneter. Emas, yang cenderung diperdagangan dengan bitcoin ketika permintaan safe haven kuat, telah jatuh kuartal ini karena kenaikan suku bunga AS."Kenaikan suku bunga pengumuman The Fed telah mungkin membuat ketakutan banyak investor pasar negara berkembang, khususnya di Tiongkok, yang kini berbondong-bondong ke Bitcoin sebagai perlindungan dari aset dalam mata uang fiat lemah," kata Kepala Pemasaran Gatecoin Ltd di Hong Kong Thomas Glucksmann."Setelah melewati USD800 harga bitcoin, titik resistance kuat di masa lalu, dan bergerak lebih dekat ke arah psikologis USD1.000 apa pun tampaknya mungkin," tambahnya.(SAW)