Menkeu AS Berharap Reformasi Pajak Selesai di 2017

Metrotvnews.com, Washington: Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin mengungkapkan bahwa dia masih berharap agar reformasi perpajakan dapat selesai di tahun ini. Hal itu ia anggap penting lantaran memberi efek positif terhadap laju perekonomian.



"Saya masih sangat berharap bahwa kita akan melakukan reformasi pajak tahun ini," kata Mnuchin, dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang AS, seperti dikutip dari Antara, Jumat 19 Mei 2017.

Dia menyatakan, Pemerintahan Trump tidak akan mendukung penyesuaian pajak perbatasan (BAT) yang kontroversial yang mengenakan pajak impor sementara mengecualikan pajak ekspor, dengan mengatakan hal itu mungkin membawa risiko bagi ekonomi AS.Namun, Ketua Komite Panel Reformasi Undang-Undang Perpajakan Kevin Brady, di DPR AS, yang bertanggung jawab atas formasi perpajakan, masih menyatakan dukungannya kepada BAT dan mengatakan akan memberikan setiap orang keuntungan dan kesempatan yang sama untuk produk buatan AS di dalam negeri dan di luar negeri.Mnuchin mengatakan bahwa pemerintah akan terus bekerja dengan anggota parlemen untuk menyusun rencana reformasi pajak yang terperinci.Sebelumnya, Mnuchin menyampaikan kepada anggota parlemen dalam sebuah sidang bahwa rencana pajak tersebut akan menciptakan pemotongan pajak penghasilan menengah dan tidak akan menaikkan pajak atas penghasilan menengah.Ketua DPR AS Paul Ryan juga mengatakan pada Kamis 18 Mei 2017 bahwa target Partai Republik adalah menyelesaikan reformasi perpajakan dalam tahun kalender 2017.(ABD)