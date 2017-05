Senat AS Setujui Anggaran Dana untuk Pemerintahan Trump

Metrotvnews.com, Washington: Senat Amerika Serikat (AS) pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) memberikan persetujuan dari aspek legislatif untuk mengeluarkan uang sebesar USD1,2 triliun guna menjaga agar pemerintah tetap beroperasi sampai September, sebuah tindakan yang harus ditandatangani Presiden AS Donald Trump sebelum tenggat waktu Jumat.



Senator dari Partai Republikan dan Demokrat memilih undang-undang tersebut, yang melewati usia 79 sampai 18 tahun dengan hanya Partai Republik yang menentang tindakan tersebut dengan alasan perubahan minimal pada tingkat pengeluaran. Namun, pemerintahan harus tetap beroperasi agar beberapa target bisa tercapai.

RUU tersebut, yang disahkan 309-118 di Dewan Perwakilan Rakyat Republik AS yang dikuasai Republikan, sekarang menuju ke Trump. Meskipun gagal memasukkan banyak barang yang diminta Trump, dia diharapkan menandatangani undang-undang dimaksud sebelum Jumat tengah malam. Jika tidak ada tanda tangan maka pemerintah akan ditutup."Tagihan ini jauh dari sempurna, tapi lebih baik daripada bagaimana kita menghabiskan uang kita hari ini. Lebih baik daripada bagaimana kita menghabiskan uang kita setahun yang lalu," kata Senator Republik Roy Blunt, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 5 April 2017.Usai ukuran pengeluaran ini disahkan menjadi undang-undang maka pembuat undang-undang dan Trump harus sudah mulai menantikan tenggat waktu berikutnya pada 1 Oktober. Para pembuat undang-undang berharap bisa melewati tagihan pengeluaran reguler, namun prosesnya kemungkinan akan dipersulit oleh usaha Republik untuk mencabut Obamacare.Perekonomian Amerika Serikat (AS) mengalami pertumbuhan pada laju terlemahnya dalam tiga tahun di kuartal I-2017 karena belanja konsumen hampir tidak mengalami peningkatan. Selain itu, investasi di bisnis lebih sedikit dibandingkan dengan persediaan.Adapun kondisi itu merupakan kemunduran potensial atas janji dari Presiden AS Donald Trump untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu hal ini sangat disayangkan dan seharusnya Donald Trump benar-benar merealisasikan janjinya yang diutarakan pada saat kampanyenya.Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat pada tingkat tahunan 0,7 persen, yang juga dikarenakan pemerintah mengurangi pengeluaran di aspek pertahanan, Departemen Perdagangan mengatakan. Kondisi itu adalah kinerja terlemah sejak kuartal I-2014.(ABD)