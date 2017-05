Poundsterling Capai Level Tertinggi

Metrotvnews.com, London: Poundsterling mencapai level tertinggi tiga minggu terhadap euro dan mengalami kenaikan menuju USD1,30. Kondisi itu teradi karena para pedagang menunggu laporan inflasi Bank of England (BoE) pada minggu ini dan hasil dari pertemuan kebijakan.



Setelah satu pembuat kebijakan BoE memilih kenaikan suku bunga pada Maret maka investor akan melihat 'Super Thursday' BoE untuk setiap tanda perubahan dalam sikap BoE menjaga pergerakan suku bunga acuan Inggris pada rekor terendah.

Inflasi telah melampaui target dua persen Bank Dunia, namun ada yang mengatakan bahwa lonjakannya dapat dibatasi oleh kenaikan poundsterling setelah pengumuman pemilihan umum Juni Theresa May. Tentu tidak ditampik sejumlah situasi dan kondisi terkini akan memberikan pengaruh.Poundsterling mengalami kenaikan sebanyak 0,4 persen menjadi USD1,2988, masih terjebak di bawah level USD1,30, yang menurut analis merupakan level psikologis utama untuk mata uang tersebut. Ini naik 0,3 persen untuk mencapai level tertinggi tiga minggu di 83,83 pence per euro."Fokus sekarang adalah benar-benar di Bank of England, dan mungkin itu bisa menjadi penjelasan," kata Ahli Strategi Mata Uang Richard Falkenhall, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 11 Mei, seraya menambahkan bahwa BoE bisa memilih kenaikan suku bunga pada Maret dan kemungkinan anggota komite penetapan tingkat lainnya dapat mengikutinya."Bisa juga sesederhana sekarang ada periode diam, jadi untuk bicara, saat membicarakan negosiasi Brexit karena pemilihan Inggris," tambahnya.Perdana Menteri Inggris Theresa May berjanji untuk menaikkan harga energi rumah tangga jika dia terpilih kembali pada 8 Juni, seorang ahli strategi janji di MUFG mengatakan dapat memiliki implikasi positif untuk poundsterling.(ABD)