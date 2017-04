Independensi The Fed Berada di Bawah Ancaman

Metrotvnews.com, New York: Kemampuan Federal Reserve atau the Fed untuk melakukan kebijakan moneter secara bebas tanpa terdapat tekanan politik dalam jangka pendek ternyata harus berada di bawah beberapa ancaman. Adapun the Fed memang diharapkan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik ketika mengambil keputusan dari sisi moneter.



"Kemampuan Federal Reserve untuk melakukan kebijakan moneter bebas dari tekanan politik jangka pendek ternyata berada di bawah beberapa ancaman," kata Ketua the Fed Janet Yellen, seperti dikutip dari Reuters, Rabu 12 April 2017.

Menurutnya independensi bank sentral Amerika Serikat (AS) sangat penting dan hasil yang lebih baik dari pengambil keputusan berfokus pada kebutuhan jangka panjang dan kesehatan perekonomian. Tentu setiap keputusan yang diambil diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi AS lebih baik lagi."Independensi bank sentral sangat penting," kata Yellen, dalam sebuah acara di Universitas Michigan Ford School of Public Policy.Undang-Undang (UU) yang sekarang ini sedang dipertimbangkan untuk dibahas menjadi salah satu jalan untuk mengurangi independensi the Fed. Aturan sederhana ini bisa memengaruhi keputusan bank sentral AS menetapkan tingkat suku bunga dan setiap kebijakan monter yang diambil.Sebelumnya, Federal Reserve atau the Fed bisa mulai menyusutkan neraca kebijakan yang besar untuk beberapa waktu di tahun ini. Adapun pergeseran kebijakan itu diperkirakan akan mengurangi kepentingan bank sentral Amerika Serikat untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan.Berbicara kepada sejumlah awak media, Presiden Federal Reserve St Louis James Bullard memberikan pendapat berbeda terkait upaya untuk mengakhiri reinvestasi di neraca kebijakan dan hal itu akan mengambil beberapa waktu untuk mendapatkan persetujuan. Tapi, ia meyakini hal itu bisa dimulai pada akhir tahun ini.(ABD)