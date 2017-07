Yuan Tiongkok Menguat jadi 6,7283 terhadap USD

Metrotvnews.com, Beijing: Kurs tengah nilai tukar mata uang Tiongkok renminbi atau yuan, mengalami penguatan sebanyak 90 basis poin menjadi 6,7283 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Senin, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing Tiongkok.



Mengutip Antara, Senin 31 Juli 2017, di pasar spot valuta asing Tiongkok, yuan diperbolehkan untuk naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan. Kurs tengah yuan terhadap USD didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antar bank setiap hari kerja.

Sementara itu, saham-saham Tiongkok dibuka bervariasi pada Senin, dengan indeks komposit Shanghai turun 0,02 persen menjadi diperdagangkan pada 3.252,75 poin. Indeks komposit Shenzhen yang melacak saham-saham di bursa kedua Tiongkok, dibuka datar diperdagangkan pada 10.438,23 poin.Sedangkan indeks ChiNext yang melacak saham-saham perusahaan sedang berkembang di papan perdagangan bergaya NASDAQ Tiongkok, dibuka melemah 0,12 persen menjadi diperdagangkan di 1.731,92 poin.Di sisi lain, Kurs dolar AS berpindah tangan di paruh tengah 110 yen pada awal transaksi di Tokyo, Senin, sedikit lebih rendah dari tingkat yang terlihat akhir pekan lalu di New York. Ketika pasar dibuka, dolar AS dikutip pada 110,50-51 yen dibandingkan dengan 110,66-76 yen di New York dan 111,10-12 yen di Tokyo pada Jumat pukul 17.00 waktu setempat.Euro, sementara itu, diambil 1,1747-1747 dolar dan 129,79-82 yen terhadap 1,1740-1750 dolar dan 130,03-13 yen di New York, serta 1,1696-1698 dolar dan 129,95-99 yen pada perdagangan Jumat sore di Tokyo.(ABD)