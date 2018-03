Gerak USD Tertekan Akibat Tarif Trump

New York: Pergerakan dolar Amerika Serikat (USD) tertekan terhadap sebagian besar mata uang utama pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif pada impor baja dan aluminium.



Trump menyatakan bahwa dia akan mengenakan 25 persen tarif untuk produk impor baja dan 10 persen pada aluminium di awal minggu depan. Banyak yang khawatir tarif yang direncanakan akan meningkatkan prospek perang dagang dan melukai ekonomi AS.

Mengutip Xinhua, Sabtu, 3 Maret 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,41 persen pada 89,938 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1.2331 dari USD1,2254 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3791 dari USD1,3770 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7754 dari USD0,7760.



Sedangkan USD membeli 105,53 yen Jepang, lebih rendah dari 106,23 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD turun menjadi 0,9368 franc Swiss dari 0,9420 franc Swiss, dan mencapai 1,2893 dolar Kanada dari 1,2828 dolar Kanada.



USD berada di bawah tekanan setelah Gubernur Bank of Japan Haruhiko Kuroda mengatakan bahwa bank sentral akan mempertimbangkan keluarnya kebijakan moneter ultra-mudah jika memenuhi target inflasi pada tahun yang berakhir di Maret 2020.





(ABD)