EIA: Amerika Serikat jadi Pengekspor LNG Terbesar

Houston: Energy Information Administration (EIA) mencatat pada 2017 ekspor gas alam Amerika Serikat (AS) terus meningkat. Hal itu yang membuat negara ini menjadi negara net eksportir cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) sejak 1957.



Mengutip Xinhua, Selasa, 20 Maret 2018, menurut EIA, transisi Amerika Serikat menjadi net eksportir terjadi ketika produksi LNG terus tumbuh. Di saat yang sama, Amerika juga mengurangi impor dari Kanada dan memperbesar ekspor gas pipa serta LNG.

Produksi gas alam di Amerika meningkat secara signifikan selama dekade terakhir. Pada 2009, Amerika Serikat telah melampaui Rusia sebagai produsen gas alam terbesar di dunia karena produksi shale gas yang mendorong peningkatan produksi gas alam secara keseluruhan.



Kapasitas gas pipa Amerika Serikat ke Meksiko juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena didorong permintaan gas untuk sektor kelistrikan Meksiko dan harga gas pipa lebih murah dibandingkan dengan gas alam yang dipasok dari LNG. EIA memproyeksikan tahun ini dan tahun depan AS akan menjadi negara pengekspor gas alam terkuat.



AS merupakan pasar utama untuk penyedia bahan bakar Tiongkok. Bulan lalu, Cheniere Energy, perusahaan gas yang berbasis di Houston menandatangani kesepakatan jangka panjang yang pertama dengan China National Petroleum Corporation (CNPC), sebuah perusahaan energi milik negara Tiongkok.



Penandatangan kesepakat ini merupakan langkah maju memperbesar industri gas Amerika Serikat. CEO Cheniere Jack Fusco mengatakan permintaan LNG Tiongkok naik 40 persen dari tahun ke tahun dan akan terus meningkat.



Berdasarkan kesepakatan itu, Cheniere akan menjual sekitar 1,2 juta ton LNG per tahun ke CNPC. Pada perjanjian itu juga penjualan diperpanjang sampai 2043. Pengiriman akan dimulai tahun ini.



Seperti diketahui, pada kunjungan pertama Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Tiongkok November tahun lalu, Cheniere Energy menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan CNPC untuk kerja sama penjualan dan pembelian LNG jangka panjang.



Sebagai pemilik terminal ekspor LNG pertama di Amerika Serikat, Cheniere Energy adalah eksportir utama gas alam cair Amerika Serikat.









(ABD)