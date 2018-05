Kepercayaan Konsumen AS Rebound di Mei 2018

New York: Indeks kepercayaan konsumen Amerika Serikat (AS) tercatat naik pada Mei 2018, menyusul penurunan moderat pada April setelah direvisi menurun, sebuah kelompok riset bisnis yang berbasis di New York melaporkan. Kondisi ini bisa mencerminkan aktivitas perekonomian AS.



Indeks sekarang berdiri di 128,0, naik dari 125,6 pada April. Ukuran kondisi saat ini meningkat dari 157,5 pada April menjadi 161,7 pada Mei, tertinggi sejak Maret 2001. Sementara harapan konsumen meningkat dari 104,3 menjadi 105,6, menurut laporan terbaru yang dirilis oleh Conference Board.

"Secara keseluruhan, tingkat kepercayaan tetap pada tingkat historis yang kuat dan harus terus mendukung pengeluaran konsumen yang solid dalam waktu dekat," kata Direktur Indikator Ekonomi Conference Board Lynn Franco, seperti dikutip dari Xinhua, Rabu, 30 Mei 2018.



Sementara itu, perbaikan dalam ekspektasi jangka pendek adalah sederhana dan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan selama beberapa bulan mendatang tidak mungkin mendapatkan momentum yang signifikan, kata analis dalam laporan itu.



Indeks kepercayaan konsumen mengukur sentimen AS pada kondisi ekonomi saat ini dan harapan untuk enam bulan ke depan. Belanja konsumen menyumbang sekitar 70 persen dari kegiatan ekonomi AS dan menarik perhatian para ekonom terhadap angka-angka tersebut.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average terjerembab 376,91 poin atau 1,52 persen menjadi 24.376,18 poin. Sedangkan indeks S&P 500 terpangkas 30,88 poin atau 1,13 persen menjadi 2.690,45 poin dan Nasdaq merosot 36,31 poin atau 0,49 persen menjadi 7.397,54 poin.









