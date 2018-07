Penguatan Ringgit tak Diikuti Harga CPO

Jakarta: Komoditas crude palm oil (CPO) pada perdagangan akhir pekan kemarin ditutup di harga 2.326 ringgit Malaysia, dengan histori menyentuh harga rendah (low) di 2.316 ringgit Malaysia serta harga tinggi (high) di 2.348 ringgit Malaysia.



CPO berjangka Malaysia jatuh pada perdagangan Jumat dengan mereda dari level tertingginya sepanjang dua minggu di sesi sebelumnya karena tekanan yang berasal dari penguatan mata uang ringgit Malaysia.

Mata uang Ringgit Malaysia pada perdagangan CPO Jumat pada posisi menguat sebesar 0,05 persen menjadi 4,0380 ringgit Malaysia terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Pada situasi ini mata uang lokal yang lebih kuat akan membuat harga CPO menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang asing.



"Harga acuan CPO kontrak untuk pengiriman September di Bursa Malaysia Derivatives Exchange turun 0,7 persen pada posisi 2.326 ringgit Malaysia atau setara dengan USD576,03 per metrik ton pada penutupan perdagangan. Dengan demikian sekaligus menghentikan laju kenaikan dua hari sebelumnya," tutur Analis Monex Investindo Futures Arie Nurhadi, dalam analisanya, Senin, 2 Juli 2018.



Perdagangan Senin, 2 Juli 2018, saat tulisan ini disusun, pergerakan harga CPO sedang berada pada level 2.324 ringgit Malaysia. Dengan perdagangan hari ini dibuka pada harga 2.327 ringgit Malaysia, sementara harga tinggi tercatat berada di 2.329 ringgit Malaysia, dan harga rendah di 2.315 ringgit Malaysia.



Sesi pertama pada perdagangan di hari ini telah dirilis data ekspor oleh perusahaan inspeksi AmSpec Agri Malaysia periode di Juni dibandingkan dengan bulan sebelumnya, 1.073.224 metrik ton berbanding dengan 1.196.805 metrik ton. Sehingga terdapat selisih (minus) 123.581 metrik ton atau setara dengan -10.33 persen.



Sementara surveyor Intertek Testing Services atau ITS juga merilis data ekspor untuk periode di Juni dibandingkan dengan bulan sebelumnya, 1.056.202 metrik ton berbanding dengan 1.159.527 metrik ton. Sehingga terdapat selisih (minus) 103.325 metrik ton atau setara dengan -8,91 persen.



Sehingga kedua data dari surveyor yang telah merilis data di atas berpotensi akan menambah tekanan bagi laju harga CPO di perdagangan pada hari ini, selain penguatan ringgit Malaysia yang sedang terjadi terhadap dolar AS pada posisi 4.0383 ringgit Malaysia per USD1.



Pada perdagangan di hari ini potensi penguatan lanjutan perlu konfirmasi penembusan harga pada level resistance di kisaran:

- 2.345 ringgit Malaysia (resistance 3).

- 2.338 ringgit Malaysia (resistance 2).

- 2.330 ringgit Malaysia (resistance 1).



Sementara terdapat juga potensi pelemahan yang dapat terjadi dengan acuan support di kisaran harga:

- 2.305 ringgit Malaysia (support 1).

- 2.289 ringgit Malaysia (support 2).

- 2.272 ringgit Malaysia (support 3).





(AHL)