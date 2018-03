Ekonom Nilai Tarif Impor Berpeluang jadi Bumerang ke AS

Beijing: Ketika Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mengambil langkah yang semakin hawkish pada Tiongkok maka para ekonom setuju bahwa rencana tarif tinggi AS atas impor Tiongkok akan menjadi bumerang. Tentu ada harapan agar pengenaan tarif impor yang tinggi itu dikaji dan tidak diberlakukan.



"Konsumen AS akan menanggung biaya tarif administrasi Trump atas impor Tiongkok," kata Dekan Lembaga Ekonomi Struktural Baru Universitas Peking Justin Yifu Lin, dalam sebuah artikel tertulis, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu, 31 Maret 2018.

Karena permintaan konsumen AS untuk kebutuhan sehari-hari tidak akan berubah hanya dengan menaikkan biaya produk impor, Amerika Serikat akan terus mengimpor dari Tiongkok atau akan mengimpor dari Vietnam, India, dan Afrika di mana harga barang lebih tinggi.



"Dan hasilnya akan sama yakni konsumen AS akan membayar lebih untuk produk yang sama," jelas Lin.







Dengan demikian, lanjutnya, pengenaan motivasi politik atas tarif AS yang tinggi pada impor dari Tiongkok akan terbang di hadapan timbal-balik, bertentangan dengan prinsip perdagangan menang-menang, dan membahayakan kepentingan pemilih AS.



Kamis lalu, Presiden AS Donald Trump menandatangani sebuah memorandum yang dapat mengenakan tarif hingga USD60 miliar atas impor dari Tiongkok dan pembatasan investasi Tiongkok di Amerika Serikat.



Sebagai tanggapan atas proposal tarif AS, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan pekan lalu bahwa mereka mempertimbangkan untuk menangguhkan pemberian konsesi tarif pada 128 kategori produk AS senilai USD3 miliar termasuk daging babi, anggur, dan tabung baja mulus.



"Sedangkan AS mengimpor puluhan ribu produk Tiongkok, dan Tiongkok mengimpor berbagai produk yang sempit dari AS, seperti kedelai, jagung, cip komputer, dan pesawat. Pengenaan tarif tinggi Tiongkok atas impor dari AS akan memiliki dampak lebih besar," pungkas Lin.









(ABD)