Bursa Wall Street Berakhir Melemah

New York: Bursa saham Wall Street melemah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena investor cemas tentang ketegangan perdagangan antara Washington dan mitra-mitra dagang utamanya. Konflik perdagangan tidak ditampik memberikan beban terhadap pergerakan pasar saham.



Mengutip Antara, Rabu, 5 September 2018, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 12,34 poin atau 0,05 persen menjadi ditutup di 25.952,48 poin. Indeks S&P 500 turun 4,80 poin atau 0,17 persen menjadi berakhir di 2.896,72 poin. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 18,29 poin atau 0,23 persen menjadi berakhir di 8.091,25 poin.

Indeks Dow Jones menurun terseret saham Nike dan Verizon yang berada di antara saham-saham berkinerja terburuk. Saham Nike jatuh 3,16 persen dan Verizon merosot 2,17 persen pada penutupan pasar. Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 mundur, dengan sektor telekomunikasi dan real estat tertinggal di belakang.







Nasdaq juga tergelincir, terutama dipimpin oleh penurunan saham Facebook. Namun, Amazon mengalami hari yang besar. Raksasa e-niaga AS ini telah menjadi perusahaan AS kedua setelah Apple yang mencapai kapitalisasi pasar USD1 triliun karena sahamnya naik hampir dua persen ke setinggi USD2.050,50 per saham dalam perdagangan pagi.



Saham Amazon sedikit menurun setelah mencapai rekor tertinggi dan diperdagangkan pada USD2.039,51 per saham pada penutupan perdagangan. Para investor semakin khawatir atas meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan mitra-mitra dagang utamanya, para ahli mencatat.



Amerika Serikat dan Kanada gagal memenuhi tenggat waktu Jumat 31 Agustus yang dipaksakan oleh Pemerintahan Trump untuk mengubah perjanjian perdagangan NAFTA, karena perbedaan besar masih dalam pembicaraan bilateral. Tidak jelas apakah kedua negara akan menyelesaikan perbedaan mereka dalam beberapa minggu ke depan.









(ABD)